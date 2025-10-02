Lyon'dan Avrupa Ligi'nde 2'de 2

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Olimpik Lyon ile Salzburg karşı karşıya geldi. Parc Olympique Lyonnais'de oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.
Lyon, 7. dakikada Pavel Sulc ile öne geçme fırsatını değerlendiremedi ama 11. dakikada Martin Satriano Fransızlar adına ilk golü attı. Ruben Kluivert, 57. dakikada maçın skorunu belirledi.
Bju sonucun ardından Lyon, 6 puana yükseldi. Salzburg ise henüz puanla tanışamadı.
Lyon, gelecek hafta Basel'i ağırlayacak. Salzburg ise sahasında Ferençvaroş'u konuk edecek.
