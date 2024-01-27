İngiltere FA CUP 4. tur maçında Everton ile Luton Town karşı karşıya geldi. Goodison Park'ta oynanan maçı Luton Town 2-1 kazandı.



Luton Town'ın gollerini 39. dakikada Vitalii Mykolenko (K.K) ve 90+6'nci dakikada Cauley Woodrow kaydetti. Everton'ın golü ise 55. dakikada Jack Harrison'dan geldi.



Bu sonuçla birlikte Luton Town adını bir üst tura yazdıran ekip oldu.



