İngiltere FA CUP 4. tur maçında Everton ile Luton Town karşı karşıya geldi. Goodison Park'ta oynanan maçı Luton Town 2-1 kazandı.
Luton Town'ın gollerini 39. dakikada Vitalii Mykolenko (K.K) ve 90+6'nci dakikada Cauley Woodrow kaydetti. Everton'ın golü ise 55. dakikada Jack Harrison'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Luton Town adını bir üst tura yazdıran ekip oldu.
Luton Town'ın gollerini 39. dakikada Vitalii Mykolenko (K.K) ve 90+6'nci dakikada Cauley Woodrow kaydetti. Everton'ın golü ise 55. dakikada Jack Harrison'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Luton Town adını bir üst tura yazdıran ekip oldu.