Luton Town, Everton'ı 90+6'da eledi!

İngiltere FA CUP 4. tur maçında Lutown Town, son dakikada golüyle Everton'ı 2-1 yenerek bir üst tura çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Luton Town, Everton'ı 90+6'da eledi!
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27 Ocak 2024 20:02
İngiltere FA CUP 4. tur maçında Everton ile Luton Town karşı karşıya geldi. Goodison Park'ta oynanan maçı Luton Town 2-1 kazandı. 

Luton Town'ın gollerini 39. dakikada Vitalii Mykolenko (K.K) ve 90+6'nci dakikada Cauley Woodrow kaydetti. Everton'ın golü ise 55. dakikada Jack Harrison'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Luton Town adını bir üst tura yazdıran ekip oldu.

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