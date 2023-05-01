Lukas Podolski için sürpriz adres!

Polonya Ligi ekiplerinden Gornik Zabrze'de kariyerine devam eden Lukas Podolski için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.



FLAMENGO İLGİLENİYOR



İngiliz medyasında yer alan habere göre, Flamengo'nun 37 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği aktarıldı.



Kariyerinde ülkesi Almanya, İtalya, Türkiye ve Japonya gibi ülkelerde oynayan 37 yaşındaki futbolcunun parlak futbol öz geçmişine Brezilya'yı eklemeye sıcak baktığı öne sürüldü.



BAŞKA TEKLİFLER DE VAR



Podolski'ye ayrıca Çin'den de çeşitli teklifler olduğu aktarıldı.



FUTBOLA DEVAM EDEBİLİR



Podolski'nin 2021 yılında yaptığı açıklamada Gornik Zabrze'nin son kulübü olacağını söylediği hatırlatıldı. Buna rağmen yıldız ismin son dönemdeki performansıyla futbola devam edebileceğini gösterdiği kaydedildi.



GALATASARAY VE ANTALYASPOR'DA OYNADI



Podolski'nin Polonya temsilcisi ile sözleşmesinin haziran ayında sona erdiği, bu nedenle şu an için geleceğinin belirsiz olduğu belirtildi.



2015-2017 arasında Galatasaray'da oynayan Lukas Podolski, daha sonra Türkiye'de 2020-2021 arasında Antalyaspor forması giymişti.



BU SEZON PERFORMANSI



Bu sezon Gornik Zabrze'de 27 maçta sahaya çıkan Lukas Podolski 7 gol attı ve 8 asist yaptı.





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