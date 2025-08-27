27 Ağustos
AEK Larnaca-Brann
19:30
27 Ağustos
Qarabag FK-Ferencvaros
19:45
27 Ağustos
Kopenhag-Basel
22:00
27 Ağustos
Benfica-Fenerbahçe
22:00
27 Ağustos
Club Brugge-Rangers
22:00
27 Ağustos
Riga FC-Sparta Prag
19:45
27 Ağustos
Celta Vigo-Real Betis
22:00
27 Ağustos
Everton-Mansfield Town
21:45
27 Ağustos
Oxford United-Brighton
21:45
27 Ağustos
Fulham-Bristol City
21:45
27 Ağustos
Grimsby Town-M. United
22:00
27 Ağustos
Wehen Wiesbaden-Bayern Munih
21:45

Luka, ESPN'in MVP anketinde 2. sırada yer aldı

Los Angeles Lakers yıldızı Luka Doncic, ESPN'in 2025–26 sezonu öncesi yaptığı MVP anketinde ikinci sırada yer aldı.

Gazeteciler, editörler ve analistlerden oluşan panel, Nikola Jokic'i zirveye koyarken Shai Gilgeous-Alexander üçüncü sırada kendine yer buldu.

Jokic, 2024–25 sezonunda NBA tarihinin sadece üçüncü oyuncusu olarak sezonu triple-double ortalamayla bitirmişti: 29,6 sayı, 12,7 ribaund ve 10,2 asist. ESPN'den Ramona Shelburne'ün haberine göre, Jokic'in playofflardaki Gilgeous-Alexander düellosu ve dominant performansı onu favori haline getirdi. Ayrıca Doncic'in sezon öncesi form durumu da dikkat çekerek Lakers'ın yıldızını ankette ikinci sıraya taşıdı.


26 yaşındaki Doncic, geçen sezonu Dallas ve Lakers arasında bölüştü. Sezon ortasında yapılan takas sonrası Los Angeles'ta çıktığı 28 maçta 28,2 sayı, 8,1 ribaund ve 7,5 asist ortalamaları tutturdu. Lakers ile ilk playoff macerasında ise 30,2 sayı ve yaklaşık altı asist ortalamasıyla yeni kadroya ne kadar çabuk uyum sağladığını gösterdi.

MVP yarışında takım başarısının kritik rol oynaması bekleniyor. Lakers, geçtiğimiz bahar ilk turda elendikten sonra Doncic etrafında kadro yapılanmasına giderek daha ileriye gitmeyi hedefliyor.

Geçen sezon MVP ödülünü kazanan Gilgeous-Alexander üçüncü sırada yer aldı. Oklahoma City'yi neredeyse yarım yüzyıl sonra ilk şampiyonluğuna taşıyan Thunder yıldızı, tekrar ödül kazanma şansını etkileyebilecek takım başarısı ve seçmen yorgunluğu gibi faktörlerle karşı karşıya.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
