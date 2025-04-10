Luka, Dallas'a ilk dönüşünde 45 sayıyla şov yaptı!

Los Angeles Lakers'ın yıldızı Luka Doncic, eski takımı Dallas Mavericks'e karşı oynadığı duygusal geri dönüş maçında sahneye çıktı ve 45 sayılık performansıyla Lakers'a 112-97 galibiyeti getirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
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Luka, Dallas'a ilk dönüşünde 45 sayıyla şov yaptı!
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10 Nisan 2025 10:09
Son güncelleme 10 Nisan 2025 10:24
Los Angeles Lakers'ın yıldızı Luka Doncic, eski takımı Dallas Mavericks'e karşı oynadığı duygusal geri dönüş maçında sahneye çıktı ve 45 sayılık performansıyla Lakers'a galibiyeti getirdi.

Lakers, bu galibiyetle Batı Konferansı'nda ilk 6'ya girmeyi garantileyerek doğrudan playoff bileti aldı.

American Airlines Center'da oynanan mücadelede Lakers, Mavericks'i 112-97 mağlup etti. Sezonun en yüksek sayılarından birini kaydeden Doncic, aynı zamanda altı asist, sekiz ribaund ve dört top çalma ile komple bir performansa imza attı.

Dallas taraftarı, karşılaşma öncesi Doncic için özel bir veda/hoş geldin videosu yayınladı. Başlama beşleri anons edilirken yayınlanan bu duygusal video, yıldız oyuncuyu oldukça etkiledi.

Doncic, Lakers Nation'dan Ryan Ward'a "İçimde tarif edemeyeceğim kadar fazla duygu vardı. Gözlerim doldu… Gerçekten çok güzel anılar birikti burada. Videoyu izlerken kendi kendime, 'Ben bu maçta oynayamayacağım' diyordum. Ama takım arkadaşlarım arkamdaydı, hepsi bana destek oldu. Onlara gerçekten minnettarım." şeklinde konuştu.

Maça fırtına gibi giren Sloven yıldız, sadece ilk yarıda 31 sayı attı. Böylece Kobe Bryant (6 kez) ve LeBron James'ten (1 kez) sonra Lakers formasıyla bir devrede en az 30 sayı ve 5 üçlük kaydeden üçüncü oyuncu oldu.

Maçın son dakikalarına girilirken saha kenarına gelen Doncic, Dallas seyircisinin "Luka" tezahüratlarıyla uğurlandı.

Karşılaşma sonrası esprili açıklamalarda bulunan Lakers koçu JJ Redick, ESPN'den Dave McMenamin'e yaptığı açıklamada "45 attı ama 50 atamadı diye hayal kırıklığına uğradım," diyerek güldürdü.

Doncic için bu sezonki üçüncü 45 sayılık maç olurken, Los Angeles'a takas edildikten sonra ikinci kez bu barajı geçti.

LeBRON, KAREEM'İ GERİDE BIRAKTI

Öte yandan James, NBA tarihinin en çok normal sezon maçına çıkan ikinci oyuncusu olarak Kareem Abdul-Jabbar'ı geride bıraktı. 40 yaşındaki süper yıldız, maçta 27 sayı (11/20 saha içi isabeti) üretti.

Dallas'ta Naji Marshall 23 sayıyla takımının en skoreri olurken, Anthony Davis eski takımına karşı 13 sayı ve 11 ribaundla double-double yaptı.

Bu mağlubiyetle normal sezonu 38 galibiyet – 48 mağlubiyetle kapatan Mavericks, aynı gece Phoenix Suns'ın Oklahoma City Thunder'a kaybetmesiyle play-in bileti almayı başardı.

Gecenin diğer sonuçları:

Boston Celtics 76-96 Orlando Magic

Philadelphia 76ers 122-103 Washington Wizards

Charlotte Hornets 96-126 Toronto Raptors

Miami Heat 111-119 Chicago Bulls

Portland Trail Blazers 126-133 Utah Jazz

San Antonio Spurs 114-111 Golden State Warriors

Oklahoma City Thunder 125-112 Phoenix Suns

Denver Nuggets 124-116 Sacramento Kings

Houston Rockets 117-134 LA Clippers <iframe width="550" height="695" src="https://www.youtube.com/embed/oq7pb84S_jo" title="Luka Dončić DOMINATES In Return To Dallas! | April 9, 2025" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

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