Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic'in eski başantrenörü Rick Carlisle'ın Mavs oyuncularına ve yöneticilerine yönelik muamelesinden memnun olmadığı bildirildi.



Dallas'ın eski koçu Carlisle ve Doncic arasındaki kopan ilişkiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.



ESPN'den Tim MacMahon'a göre Doncic, Carlisle'ın özellikle Mavericks oyuncularına ve yöneticilerine davranış biçiminden rahatsızlık duyuyordu.



MacMahon tarafından belirtilen bir başka durum ise, Carlisle'ın Dallas'tayken "Dennis Smith Jr.'ı 'sefil' hale getirme konusundaki 'kararlılığı'ydı:



"Kaynaklar, oyuncuların Carlisle'ın sezon başında yapılan bir takım toplantısında Smith'i Doncic'i kıskanmakla suçlamasıyla şok olduklarını belirttiler. Oyuncular, iyi oynamayan fakat Doncic'le uyum sağlamak için samimi bir çaba sarf eden Smith'e karşı inanılmaz derecede adaletsiz olduğunu düşündüler."



2018-19 Mavericks kadrosundan ismini vermeyen bir oyuncunun, MacMahon'a "Doncic'in Rick'in diğer insanlara davranma şeklinden nefret ettiğini" söylediği dikkat çekti.



SMITH JR. DA ONAYLADI!



Ocak 2019'da Kristaps Porzingis paketinin bir parçası olarak New York Knicks'e takas edilen Smith, MacMahon'un bu makalesine Twitter'da şu şekilde bir yorum getirdi:



"Bu makale, orada geçirdiğim zamanla ilgili verdiği bilgiler açısından tamamiyle doğru. Ve bunlar, personel ile oyuncuların ifadeleri! Tamamen neler olduğunu bir bilseniz..."



