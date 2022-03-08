Luis Suarez için üç kulüp devrede!

Atletico Madrid ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Uruguaylı forvet Luis Suarez için Inter, Sevilla ve Ajax'ın devreye girdiği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Luis Suarez için üç kulüp devrede!
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08 Mart 2022 15:38
Atletico Madrid'in yıldız forveti Luis Suarez için flaş bir iddia geldi.

Marca'nın haberine göre, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan yıldız golcüyle, Inter, Sevilla ve Ajax'ın ilgilendiği belirtildi.

Haberde Uruguaylı forvetin, İspanyol ekibinden yeni sözleşme teklifi almadığı ve takımdan ayrılabileceği belirtildi.

Ayrıca, 35 yaşındaki oyuncunun Dünya Kupası'na katılabilmek için futbola, üst seviye liglerde devam etmek istediği ifade edildi.

Luis Suarez, bu sezon Atletico formasıyla çıktığı 35 maçta, 11 gol ve 2 asist yapma başarısı gösterdi.

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