Luis Suarez için üç kulüp devrede!

Atletico Madrid'in yıldız forveti Luis Suarez için flaş bir iddia geldi.



Marca'nın haberine göre, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan yıldız golcüyle, Inter, Sevilla ve Ajax'ın ilgilendiği belirtildi.



Haberde Uruguaylı forvetin, İspanyol ekibinden yeni sözleşme teklifi almadığı ve takımdan ayrılabileceği belirtildi.



Ayrıca, 35 yaşındaki oyuncunun Dünya Kupası'na katılabilmek için futbola, üst seviye liglerde devam etmek istediği ifade edildi.



Luis Suarez, bu sezon Atletico formasıyla çıktığı 35 maçta, 11 gol ve 2 asist yapma başarısı gösterdi.





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