Luis Oltra: 'Skoru detaylar belirledi'

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. maçında evinde Fenerbahçe 2-1 mağlup olan AEK Larnaca'nın Teknik Direktörü Luis Oltra, "Takımımın sahadaki performansı iyiydi fakat küçük detaylar maçın sonucu belirledi." dedi.



AEK Arena Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Oltra, iyi bir oyun çıkardıklarını ancak galibiyet için yeterli olmadığını söyledi.



Oltra, "Takımımın sahadaki performansı iyiydi fakat küçük detaylar maçın sonucu belirledi." dedi.



Oyunun genel olarak dengede olduğunu kaydeden Oltra, bir kişi eksik olmalarına rağmen iyi bir takım karşısında oyuncularının beraberliği yakalamak için ellerinden geleni yaptığını söyledi. Oltra, "Maçta galibiyete de yaklaştık ancak golü ararken ikinci golü kalemizde gördük." dedi.



Takımının yoğun tempodan dolayı yorgun olduğunu ancak ileride pres yapan ve kaliteli takıma karşı başa baş oynamayı başardıklarını belirten Oltra, taraftarlara da desteklerinden ötürü teşekkür etti.





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