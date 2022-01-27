Luis Campos, Galatasaray'a dönüş yapmadı

Galatasaray'da kötü gidişe çare olarak atılan adımlardan biri olan Luis Campos'tan sarı-kırmızılı takıma henüz geri dönüş gelmedi.



YÖNETİME DÖNÜŞ YOK



Danışmanlık için düşünülen ve İstanbul'a gelip Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarını tribünden izleyen Portekizli futbol adamının yönetime henüz dönüş yapmadığı kaydedildi.



AYLIK 100 BİN EURO'LUK TEKLİF



Aylığı 100 bin Euro maaş teklif edilen Campos'tan transfer operasyonu ve scout ekibini yönetmesi istenmişti.





İLGİLİ VİDEO