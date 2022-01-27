Luis Campos, Galatasaray'a dönüş yapmadı

Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği ve Kasımpaşa ile Trabzonspor maçlarını tribünden takip eden Luis Campos'un sarı-kırmızılı takıma henüz geri dönüş yapmadığı öğrenildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Luis Campos, Galatasaray'a dönüş yapmadı
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27 Ocak 2022 09:24
Galatasaray'da kötü gidişe çare olarak atılan adımlardan biri olan Luis Campos'tan sarı-kırmızılı takıma henüz geri dönüş gelmedi.

YÖNETİME DÖNÜŞ YOK

Danışmanlık için düşünülen ve İstanbul'a gelip Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarını tribünden izleyen Portekizli futbol adamının yönetime henüz dönüş yapmadığı kaydedildi.

AYLIK 100 BİN EURO'LUK TEKLİF

Aylığı 100 bin Euro maaş teklif edilen Campos'tan transfer operasyonu ve scout ekibini yönetmesi istenmişti.

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