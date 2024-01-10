Lucescu'dan Beşiktaş itirafı: ''5 saat görüştüm, reddettim!''

Beşiktaş'ın teklif yaptığı teknik direktörlerden olan Mircea Lucescu, flaş bir itirafta bulundu. Lucescu, Beşiktaş'ın teklifiyle ilgili, ''5 saatlik bir görüşme oldu. Teklifleri, 6 ay boyunca Beşiktaş'ı yönetmemdi. Tavsiyeler sundum ama kabul etmedim'' dedi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Lucescu'dan Beşiktaş itirafı: ''5 saat görüştüm, reddettim!''
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10 Ocak 2024 09:28
Adı Beşiktaş ile geçen teknik direktörlerden biri olan Mircea Lucescu, Beşiktaş için flaş bir açıklamada bulundu.

Lucescu, Romanya'da Futbol Direktörü Samet Aybaba ile yaptıkları toplantının detaylarını anlattı.

Lucescu yaptığı açıklamada, "5 saat konuştuk. Onlara takımda ne gibi hatalar yapıldığını anlattım. Tecrübelerimden yola çıkarak tavsiyelerde bulundum. Fikirlerimi çok net bir şekilde sundum. Sezon ortasında takımın başına geçilmez.'' dedi.

Lucescu ayrıca, ''Ancak önümüzdeki yıl lige başlamam söz konusuysa buna katılacaktım. Teklifleri, 6 ay boyunca Beşiktaş'ı yönetmem, sonrasında anlaşabilirsek devam etmemiz yönündeydi. Deneyimim beni Beşiktaş'ın teklifini reddetmeye yöneltti ki bu benim yaşımdaki her hocanın kabul edeceği bir teklifti. Lyon'u da reddettim. Sezonun ortasında bir takımı devralma riskini kim alır?'' ifadelerini kullandı.

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