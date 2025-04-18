Lucas Torreira'dan Süper Lig'de bir ilk!

Galatasaray forması giyenLucas Torreira, Süper Lig kariyerinde ilk kafa golünü Bodrum FK karşısında attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Lucas Torreira'dan Süper Lig'de bir ilk!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Nisan 2025 20:35
Galatasaray'ın Bodrum FK ile sahasında karşı karşıya geldiği maçta bir ilk yaşandı.

Galatasaray, Lucas Torreira ile 29. dakikada Bodrum FK karşısında 1-0 öne geçti. Bu dakikada Gabriel Sara'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında iyi yükselen Torreira, kafayla topu ağlara gönderdi.

Torreira, bu golle Süper Lig kariyerindeki ilk kafa golünü attı.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery