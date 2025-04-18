Lucas Torreira'dan Süper Lig'de bir ilk!

Galatasaray'ın Bodrum FK ile sahasında karşı karşıya geldiği maçta bir ilk yaşandı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Galatasaray, Lucas Torreira ile 29. dakikada Bodrum FK karşısında 1-0 öne geçti. Bu dakikada Gabriel Sara'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında iyi yükselen Torreira, kafayla topu ağlara gönderdi.
Torreira, bu golle Süper Lig kariyerindeki ilk kafa golünü attı.
Galatasaray, Lucas Torreira ile 29. dakikada Bodrum FK karşısında 1-0 öne geçti. Bu dakikada Gabriel Sara'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında iyi yükselen Torreira, kafayla topu ağlara gönderdi.
Torreira, bu golle Süper Lig kariyerindeki ilk kafa golünü attı.