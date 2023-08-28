Luan Peres yeniden Fransa'ya dönüyor

Fenerbahçe Transfer Haberleri: Fenerbahçe'nin geçen sezon başında Marsilya'dan transfer ettiği Luan Peres, yeniden Fransa'ya dönmeye hazırlanıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Luan Peres yeniden Fransa'ya dönüyor
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28 Ağustos 2023 10:04
Fenerbahçe'nin geçen sezon başında Marsilya'dan transfer ettiği Luan Peres, yeniden Fransa'ya dönebilir.

İKİ KULÜP İLGİLENİYOR

29 yaşındaki Brezilyalı stoperle Lille, Nice ve Reims'in ilgilendiği gelen bilgiler arasında. Resmi teklif kulübe ulaştığı an Fenerbahçe yönetimi değerlendirmeye alacak. 



FENERBAHÇE RAKAMLARI 

Geçtiğimiz sezon Rennes maçında sakatlanan ve sezonun büyük bir bölümünü kaçıran Luan Peres, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 23 karşılaşmada 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 

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