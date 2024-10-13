Luan Peres'e ülkesinde büyük şok!

Fenerbahçe'den Santos'a bedelsiz transfer olan Luan Peres, şu ana kadar istediği süreyi bulamadı.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; Twitter
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Luan Peres'e ülkesinde büyük şok!
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13 Ekim 2024 13:44
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Fenerbahçe'den Santos'a transfer olan Brezilyalı Luan Peres, şu ana kadar sadece 3 dakika süre alabildi.

Sezon sonunda Fenerbahçe'den bedelsiz olarak Santos'a imza atan Luan Peres, ülkesinde de istediği bulamadı. Şu ana kadar sadece America MG maçında sadece 3 dakika süre alabilen Luan Peres, Botafogo, Novorizontino, Operario ve Goias karşılaşmalarında kadroda olmasına rağmen tercih edilmedi. 
 
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