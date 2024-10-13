Luan Peres'e ülkesinde büyük şok!

Fenerbahçe'den Santos'a transfer olan Brezilyalı Luan Peres, şu ana kadar sadece 3 dakika süre alabildi.
Sezon sonunda Fenerbahçe'den bedelsiz olarak Santos'a imza atan Luan Peres, ülkesinde de istediği bulamadı. Şu ana kadar sadece America MG maçında sadece 3 dakika süre alabilen Luan Peres, Botafogo, Novorizontino, Operario ve Goias karşılaşmalarında kadroda olmasına rağmen tercih edilmedi.
Sezon sonunda Fenerbahçe'den bedelsiz olarak Santos'a imza atan Luan Peres, ülkesinde de istediği bulamadı. Şu ana kadar sadece America MG maçında sadece 3 dakika süre alabilen Luan Peres, Botafogo, Novorizontino, Operario ve Goias karşılaşmalarında kadroda olmasına rağmen tercih edilmedi.