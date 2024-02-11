Loide Augusto: ''Fenerbahçe'ye çok çalıştık''

Fenerbahçe'ye 2 gol atan Alanyasporlu futbolcu Loide Augusto, karşılaşması sonrası konuştu.



Loide Augusto, "Kendi bireysel performansımı konuşmayı sevmem. Önemli olan takım performansıdır. Kendi performansım öne çıkınca da tanrıya şükrederim, başka bir şey yapamam." dedi.



Sözlerine devam eden oyuncu, "Hafta boyunca çok çalıştık. Fenerbahçe'nin oyun mentalitesini, oyuna nasıl başlayacaklarını biliyorduk. Çalışmamızın karşılığını aldık. Öne geçme fırsatlarımız da vardı. İyi bir sonuç aldığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



