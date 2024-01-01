Liverpool, Mbappe yarışına dahil oluyor!

Real Madrid'in transfer gündemini uzun süredir meşgul eden Kylian Mbappe için yeni bir talip çıktı.



LIVERPOOL DA DEVREDE



Le Parisien'de yer alan habere göre, geleceği Paris Saint-Germain ve Real Madrid'de olarak gösterilen Mbappe ile Liverpool'un da ilgilendiği aktarıldı.



Mbappe'nin de Liverpool'dan gelen ilginin farkında olduğu ve İngiltere'ye gitme fikrinin ağırlık kazanmaya başladığı öne sürüldü.



Fransız yıldızın olası Liverpool transferinde, özellikle Suudi Arabistan ekipleri ile adı geçen Muhammed Salah'ın yerini almasının beklendiği belirtildi.



SUUDİ ARABİSTAN EKİPLERİ DE İLGİLENİYOR



Öte yandan 25 yaşındaki Mbappe ile bazı Suudi Arabistan ekiplerinin de ilgilendiği ifade edildi.



İSTEDİĞİ EKİPLE MASAYA OTURABİLİR



Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mbappe, 1 Ocak'tan itibaren istediği kulüplerle görüşme özgürlüğüne sahip.



PSG'de bu sezon 22 maça çıkan Kylian Mbappe, 21 gol attı ve 1 asist yaptı.





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