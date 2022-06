İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, sözleşmesi biten Divock Origi'nin kulüpten ayrıldığını resmen açıkladı. Origi için kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşım yapıldı ve futbolcuya teşekkür edildi.



LIVERPOOL, ORIGI'YE TEŞEKKÜR ETTİ



Divock Origi için yapılan paylaşımda, "8 yıllık inanılmaz hizmetiniz ve bize çok özel anılar bıraktığınız için teşekkür ederiz" denildi.



Ayrıca, "Tarihimizde ikonik anların sunulduğu gerçekten özel bir yolculuk. Her şeyin teşekkürler" ifadeleri kullanılarak Origi'nin attığı gollerden kesitler sunuldu.



KARİYERİNE MILAN'DA DEVAM EDECEK



Origi, kariyerine İtalyan devi Milan'da devam edecek. Origi, Milan için sağlık kontrolünden geçecek. Transfer döneminde Türk takımlarıyla da anılan 27 yaşındaki Belçikalı futbolcu, Lille, Liverpool ve Wolfsburg formaları giydi. Origi son sezonunda 17 maçta 6 gol atmıştı.



ORIGI'NIN PERFORMANSI



Liverpool ile 107 maçta 22 gole imza atan Origi, Belçika A Milli Takımı'nda da 32 maçta 3 gol üretti. Bu arada Origi de "Benim için gerçekten de özel bir yolculuktu" diye konuştu.



KLOPP'UN AÇIKLAMASI HAFIZALARDA



İngiliz ekibinin Alman menajeri Jürgen Klopp futbolcuyla ilgili olarak, "Benim için her zaman bir Liverpool efsanesi olacak ve onunla çalışmak bir zevkti. O sahip olduğum en önemli oyunculardan biri. Nereye giderse gitsin yüzde 100 başarılı olacak. Ayrıldığında zor bir an olacak. O bir Liverpool efsanesi, şüphesiz" demişti.





