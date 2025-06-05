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Liverpool'dan Luis Diaz için Barcelona'ya ret!

Luis Diaz için Barcelona'dan gelen teklifi reddeden Liverpool, yıldız oyuncunun takımda kalacağı mesajını verdi.

calendar 05 Haziran 2025 13:26
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Liverpool'dan Luis Diaz için Barcelona'ya ret!
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İngiltere Premier Lig devi Liverpool, Kolombiyalı yıldız futbolcusu Luis Diaz için Barcelona'nın ilgisini geri çevirdi.

İspanyol basınına göre, Katalan ekibi Barcelona, Liverpool ile temasa geçerek 28 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi için görüşme talebinde bulundu. Ancak Liverpool yönetimi, Diaz'ın satılık olmadığını açık bir şekilde belirtti.

Luis Diaz için yeni sözleşme ihtimali ise düşük görülüyor. Bu nedenle, Liverpool'un mevcut duruşunu değiştirecek resmi teklifler gelmediği sürece, Diaz'ın takımda kalmaya devam edeceği ve sözleşmesinin bitmesi durumunda bile bonservissiz olarak ayrılabileceği ifade edildi.



PERFORMANSI

Bu sezon Liverpool formasıyla 50 maça çıkan Luis Diaz, 17 gol 5 asistlik performans sergiledi.


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