Liverpool'dan Bellingham için açıklama

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Klopp, transferde adı geçen ancak yüksek maliyetiyle dikkat çeken Jude Bellingham için gelen soruya da yanıt verdi. Alman teknik adam, "Neden bu konu hakkında konuşmamız gerekiyor? Jude Bellingham hakkında konuşmuyorum. Sahip olamayacağımız şeyler hakkında neden konuştuğumuzu anlamıyorum. Biz çocuk değiliz, yazın 100 milyon euro bedelle 6 oyuncu alamayız. Beş yaşında bir çocuk Noel için Ferrari istediğini söylese, bunun iyi bir fikir olduğunu söylemezsiniz; çok pahalı olduğunu ve onu kullanamayacağını söylersiniz" diye konuştu.



Klopp, "Elimizdekilerle çalışmak zorundayız. Bazen ihtiyacınız olanı elde etmek için her şeyinizi verirsiniz ama bazen de bu mümkün olmaz" diyerek konuşmasını noktaladı.



Borussia Dortmund forması giyen Jude Bellingham ile Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Manchester United gibi önemli ekipler ilgileniyor.



Bu sezon Borussia Dortmund'da 37 maça çıkan 19 yaşındaki Jude Bellingham, 10 gol atıp, 6 asist yaptı.





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