İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğunu daha önceden ilan eden Liverpool, son hafta Crystal Palace'ı ağırladı. İddiası kalmayan iki takımın mücadelesi 1-1'lik eşitlikle bitti.
Crystal Palace'ın golünü 9. dakikada Ismaila Sarr kaydetti.
Liverpool'da 68. dakikada Ryan Gravenberch kırmızı kart gördü. Beraberlik golünü 84. dakikada Muhammed Salah attı.
Bu beraberliğin ardından şampiyon Liverpool sezonu 84 puanla tamamladı. Crystal Palace, 53 puanla ligi bitirdi.
Crystal Palace'ın golünü 9. dakikada Ismaila Sarr kaydetti.
Liverpool'da 68. dakikada Ryan Gravenberch kırmızı kart gördü. Beraberlik golünü 84. dakikada Muhammed Salah attı.
Bu beraberliğin ardından şampiyon Liverpool sezonu 84 puanla tamamladı. Crystal Palace, 53 puanla ligi bitirdi.
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