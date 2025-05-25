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25 Mayıs
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0-157'
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25 Mayıs
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25 Mayıs
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21:45
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25 Mayıs
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3-0
25 Mayıs
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0-0DA
25 Mayıs
Eibar-Cordoba
1-0DA
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1-0DA
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Sporting Gijon-Cartagena
1-1DA
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1-1DA
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Elche-Malaga
0-0DA
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25 Mayıs
Amstetten-Liefering
3-1
25 Mayıs
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Admira Wacker-SV Horn
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Rapid Wien II-SV Stripfing
2-3
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FC Midtjylland-Randers FC
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2-1
25 Mayıs
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Liverpool'da kapanışı Salah yaptı

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, sezonun son maçında Crystal Palace ile berabere kaldı.

calendar 25 Mayıs 2025 20:13 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2025 20:16
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Liverpool'da kapanışı Salah yaptı
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İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğunu daha önceden ilan eden Liverpool, son hafta Crystal Palace'ı ağırladı. İddiası kalmayan iki takımın mücadelesi 1-1'lik eşitlikle bitti.

Crystal Palace'ın golünü 9. dakikada Ismaila Sarr kaydetti.

Liverpool'da 68. dakikada Ryan Gravenberch kırmızı kart gördü. Beraberlik golünü 84. dakikada Muhammed Salah attı.

Bu beraberliğin ardından şampiyon Liverpool sezonu 84 puanla tamamladı. Crystal Palace, 53 puanla ligi bitirdi.


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