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Lionel Messi'in ilk El Clasico 'hat-trick'i

Lionel Messi, sakatlığı nedeniyle El Clasico'da yer alamayacak. Dev maç öncesi Arjantinli oyuncunun 19 yaşında Clasico tarihine geçen hat-trickine göz atıyoruz.

Kaynak: Sporx.com
Lionel Messi'in ilk El Clasico 'hat-trick'i
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27 Ekim 2018 19:44
Geçtiğimiz hafta Leo Messi'nin Barcelona formasıyla ilk resmi maçına (17 yaşında Espanyol'a karşı) çıkışının yıl dönümüydü. Pazar günü oynanacak El Clasico öncesi, Messi'nin Real Madrid'e karşı daha 19 yaşındayken Camp Nou'da yaptığı ilk hat-trick'i tekrar hatırlıyoruz.

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