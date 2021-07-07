Lionel Messi: "Bu finali herkes bekliyordu!"

Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı Lionel Messi, Copa America finali hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Lionel Messi: 'Bu finali herkes bekliyordu!'
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07 Temmuz 2021 22:13
Arjantin ile Copa America'da finale yükselen Lionel Messi, milli takım kariyerindeki ilk kupa için çok istekli olduğunu söyledi.

Eski takım arkadaşı Neymar ile finalde karşılaşacak olan Messi, "İkimiz de finale yükseldik. O da arkadaş olduğumuz için finalde beni istiyordu. Arjantin - Brezilya finali herkesin beklediği finaldi. İki taraf için de zor olacak" dedi.

Kupa için heyecanlı olduğunu belirten yıldız oyuncu, "Şu aralar çok mutluyum. Milli Takım ile bir şeyler kazanmak istiyorum. Finale çıkmak ilk hedefimizdi ve başardık, çok heyecanlıyız" diye konuştu.

Copa America finali, 11 Temmuz Pazar TSİ 03:00'te oynanacak.


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