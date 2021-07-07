Lionel Messi: 'Bu finali herkes bekliyordu!'

Arjantin ile Copa America'da finale yükselen Lionel Messi, milli takım kariyerindeki ilk kupa için çok istekli olduğunu söyledi.



Eski takım arkadaşı Neymar ile finalde karşılaşacak olan Messi, "İkimiz de finale yükseldik. O da arkadaş olduğumuz için finalde beni istiyordu. Arjantin - Brezilya finali herkesin beklediği finaldi. İki taraf için de zor olacak" dedi.



Kupa için heyecanlı olduğunu belirten yıldız oyuncu, "Şu aralar çok mutluyum. Milli Takım ile bir şeyler kazanmak istiyorum. Finale çıkmak ilk hedefimizdi ve başardık, çok heyecanlıyız" diye konuştu.



Copa America finali, 11 Temmuz Pazar TSİ 03:00'te oynanacak.



