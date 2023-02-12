Lille, Strasbourg'u David'in golleriyle geçti

Fransa Ligue 1'in 23. haftasında Lille, Strasbourg'u 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Lille, Strasbourg'u David'in golleriyle geçti
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12 Şubat 2023 18:52
Fransa Ligue 1'in 23. haftasında Paulo Fonseca'nın ekibi Lille ile Mathieu Le Scomet'in yönetimindeki Strasbourg karşı karşıya geldi.

Decathlon Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Lille 2-0 kazanırken galibiyet golleri; 23. ve 28. dakikada Jonathan David kaydetti. David'in ilk golü penaltıdan geldi.

Bu sonuçla birlikte Lille puanını 41'e yükseltirken, Strasbourg 18 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Lille deplasmanda lider Paris Saint-Germain ile karşılaşırken, Strasbourg evinde Angers'i konuk edecek.

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