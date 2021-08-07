Ligue 1 sezon açılışında Monaco kazanamadı

Fransa Ligue 1'in 2021-2022 sezonu açılış maçında Monaco ile Nantes karşı karşıya geldi.



Stade Louis II'de oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.



Karşılaşmanın 14. dakikasında Gelson Martins Monaco'yu 1-0 öne geçirirken 42. dakikada Castelletto skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 bitti.



İkinci yarıda iki takım da gol bulmaya çalışırken maçın 90. dakikasında yaşanan karambol uzun süre hafızalardan silinmeyecek cinstendi. Monacolu oyuncular defalarca kez önlerine düşen topu rakip kaleye göndermeye çalışsa da Nanteslı oyuncular adeta kaleye duvar örgü ve mücadele 1-1 sona erdi.



Böylelikle iki takım da sezona birer puanla başlamış oldu.



