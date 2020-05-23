Ligin tescil edilmesine itiraz eden kulüplere ret cevabı

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbol liglerinin sonlandırılması kararının iptaline ilişkin mahkemeye yapılan itiraz reddedildi.Profesyonel Futbol Ligi'nden (LFP) yapılan açıklamada, Olympique Lyon, Amiens ve Toulouse kulüplerinin itirazlarının Paris İdare Mahkemesi tarafından reddedildiği belirtildi.Ligue 1 lideri Paris Saint-Germain (PSG), 2019-2020 sezonunun tesciliyle şampiyon ilan edilirken, son iki sırada bulunan Amiens ve Toulouse ise küme düşürülmüştü.