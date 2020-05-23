Ligin tescil edilmesine itiraz eden kulüplere ret cevabı

Koronavirüs sebebiyle tescil edilen Fransa Ligi'nde yer alan bazı kulüplerin karara itirazı kabul görmedi.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Ligin tescil edilmesine itiraz eden kulüplere ret cevabı
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23 Mayıs 2020 04:58
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbol liglerinin sonlandırılması kararının iptaline ilişkin mahkemeye yapılan itiraz reddedildi. 

Profesyonel Futbol Ligi'nden (LFP) yapılan açıklamada, Olympique Lyon, Amiens ve Toulouse kulüplerinin itirazlarının Paris İdare Mahkemesi tarafından reddedildiği belirtildi.

Ligue 1 lideri Paris Saint-Germain (PSG), 2019-2020 sezonunun tesciliyle şampiyon ilan edilirken, son iki sırada bulunan Amiens ve Toulouse ise küme düşürülmüştü.

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