Leroy Sane'den Bayern Münih için indirim!

Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Leroy Sane, Alman ekibinde kalmak için maaşında indirime gitmeye sıcak bakıyor. Alman yıldız ile ilgili kararın bir ay içerisinde belli olması bekleniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Leroy Sane'den Bayern Münih için indirim!
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31 Mart 2025 21:11
Bayern Münih'te sözleşmesi sezon sonunda bitecek Leroy Sane konusundaki belirsizlik devam ediyor.

İNDİRİME SICAK BAKIYOR

Sky'da yer alan habere göre, Leroy Sane, Alman ekibinde kalmak için maaşında indirime gitmeye sıcak bakıyor.

Bayern Münih'in Sane'ye henüz yazılı bir teklif sunmadığı ve kulübün sportif direktörü Max Eberl'in 29 yaşındaki futbolcu ve menajeriyle görüşmelere devam ettiği kaydedildi.

Leroy Sane'nin geleceğinin bir ay içerisinde netlik kazanmasının beklendiği yazıldı.

ARSENAL DEVREDE

Öte yandan Arsenal, sözleşmesinin bitmesinin ardından Leroy Sane'yi bonservissiz kadrosuna katmak istiyor. İngiliz temsilcisi, 29 yaşındaki futbolcuyla temaslarda bulundu.

Bayern Münih'te bu sezon 36 maçta süre bulan Leroy Sane, 4 gol attı ve 4 asist yaptı.

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