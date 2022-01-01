Leonard: "NBA'de beni bir sürü takım istiyor..."

Serbest oyuncu Meyers Leonard, "kendisini isteyen çok sayıda NBA takımı olduğunu" söyledi.



29 yaşındaki pivot, Şubat ayında ameliyat olması nedeniyle geçtiğimiz yıl sadece üç maçta forma giyebilmiş ve Mart ayında Miami Heat'ten Oklaoma City Thunder'a takas edildikten sonra, OKC tarafından bir hafta sonra serbest bırakılmıştı.



Leonard ayrıca, geçtiğimiz yıl Twitch'te bir video oyunu oynarken canlı yayın sırasında Yahudi karşıtı bir hakaret kullanmasıyla uzaklaştırma cezası almasının, NBA'de iş bulması durumunu zorlaştırdığını da itiraf etti:



"Herkesin bildiği gibi, beni isteyen ve şu an oynayabileceğim çok sayıda NBA takımı var, lakin yeterince sağlıklı değilim. O olay benim bu durumuma yardımcı oldu mu? Hayır. Ama aradan geçen süre iyileşmeme yardımcı oldu."



