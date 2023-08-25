Galatasaray'ın geçen sezon başında Lyon'dan kadrosuna kattığı Leo Dubois'e İtalya'dan transfer teklifi geldi.
YILLIK ÜCRETTE ANLAŞIRSA AYRILACAK
Genoa'nın 2 milyon euro önerdiği Fransız sağ bek, yıllık ücrette anlaşırsa ayrılacak.
1.8 MİLYON EURO ALIYOR
2 senelik kontratı kalan Dubois, 1.8 milyon euro alıyor.
GALATASARAY'DA RAKAMLARI
Galatasaray'da bugüne kadar toplam 28 maçta forma giyen Dubois, 1 gol atarken 3 de asiste imza attı.
YILLIK ÜCRETTE ANLAŞIRSA AYRILACAK
Genoa'nın 2 milyon euro önerdiği Fransız sağ bek, yıllık ücrette anlaşırsa ayrılacak.
1.8 MİLYON EURO ALIYOR
2 senelik kontratı kalan Dubois, 1.8 milyon euro alıyor.
GALATASARAY'DA RAKAMLARI
Galatasaray'da bugüne kadar toplam 28 maçta forma giyen Dubois, 1 gol atarken 3 de asiste imza attı.