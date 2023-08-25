Leo Dubois'e İtalya'dan talip

Galatasaray'da ilk 11'de düşünülmeyen Leo Dubois'e İtalya'dan teklif geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Leo Dubois'e İtalya'dan talip
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25 Ağustos 2023 11:50
Galatasaray'ın geçen sezon başında Lyon'dan kadrosuna kattığı Leo Dubois'e İtalya'dan transfer teklifi geldi.

YILLIK ÜCRETTE ANLAŞIRSA AYRILACAK

Genoa'nın 2 milyon euro önerdiği Fransız sağ bek, yıllık ücrette anlaşırsa ayrılacak.

1.8 MİLYON EURO ALIYOR

2 senelik kontratı kalan Dubois, 1.8 milyon euro alıyor.



GALATASARAY'DA RAKAMLARI

Galatasaray'da bugüne kadar toplam 28 maçta forma giyen Dubois, 1 gol atarken 3 de asiste imza attı.  

 
 

 

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