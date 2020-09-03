Lens'ten Beşiktaş'ı şok eden transfer talebi

Beşiktaş ile 2 yıl daha sözleşmesi olan Lens, siyah-beyazlı yönetim ile yaptığı görüşmede ayrılık şartını masanın üstüne koydu. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda takımdan gönderilmek istenen Lens, Feyenoord ve Utrecht ile görüşmelerini sürdürüyor ancak iki kulüp de Hollandalı futbolcuya yıllık 800 bin euro ücret önerdi.Beşiktaş'tan yıllık 1.9 milyon euro alan Lens, siyah-beyazlı yönetimden şok eden bir talep geldi. Feyenoord ya da Utrecht'e transfer olması durumunda 800 bin euro garanti ücret alacak olan Lens, aradaki fark olan 1 milyon euroyu 2 yıl boyunca siyah-beyazlı yönetimden talep etti.Beşiktaş'a herhangi bir bonservis bedeli kazandırmayacak olan Lens'in bu talepi siyah-beyazlı yönetim tarafından büyük bir tepki ile karşılandı.