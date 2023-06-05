Leipzig, Nkunku'nun boşluğunu Openda ile tamamlamak istiyor

Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig, gelecek sezon Chelsea forması giymesi beklenen yıldız futbolcusu Christopher Nkunku'nun yerini dolduracak ismi Fransa'da buldu.
Alman basınına geçen haberlere göre, Lens forması ile bu sezon Ligue 1'i kasıp kavuran 23 yaşındaki forvet Lois Openda'nın Leipzig ile anlaşma noktasına geldiği belirtildi.
Alman ekibinin, Openda ile 5 yıllık anlaşmaya sağladığı kulübüne ise 30 milyon euro bonservis vereceği ifade edildi.
Belçikalı genç oyuncu sezon başında Club Brugge'den 9,8 milyon euro'ya Lens'a transfer olmuştu. 23 yaşındaki golcü bu sezon Lens formasıyla bütün lig maçlarında görev aldı. 38 maçta 21 gol atan Openda, 4'te asist yaptı.
Alman basınına geçen haberlere göre, Lens forması ile bu sezon Ligue 1'i kasıp kavuran 23 yaşındaki forvet Lois Openda'nın Leipzig ile anlaşma noktasına geldiği belirtildi.
Alman ekibinin, Openda ile 5 yıllık anlaşmaya sağladığı kulübüne ise 30 milyon euro bonservis vereceği ifade edildi.
Belçikalı genç oyuncu sezon başında Club Brugge'den 9,8 milyon euro'ya Lens'a transfer olmuştu. 23 yaşındaki golcü bu sezon Lens formasıyla bütün lig maçlarında görev aldı. 38 maçta 21 gol atan Openda, 4'te asist yaptı.
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