Leipzig kritik maçta tek golle güldü!

Almanya Bundesliga 31. hafta maçında Leipzig, deplasmanda Freiburg ile karşılaştı.



Europa-Park Stadion'da oynanan maçı Leipzig 1-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 73. dakikada Kevin Kampl kaydetti.



Leipzig bu sonuçla üst üste 2. galibiyetini aldı. Freiburg'un ise 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.



Bu galibiyetle birlikte Leipzig puanını 57'ye çıkardı. Freiburg ise 56 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Freiburg, Union Berlin'e konuk olacak. Leipzig, Werder Bremen'i ağırlayacak.





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