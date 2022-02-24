Leipzig, İspanya'da kazanıp turladı

UEFA Avrupa Ligi'nde RB Leipzig, 2-2'nin rövanşında Sociedad'ı İspanya'da 3-1 mağlup ederek tur atladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Leipzig, İspanya'da kazanıp turladı
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24 Şubat 2022 22:47
UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanş maçında Real Sociedad ile RB Leipzig karşı karşıya geldi. Reale Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip RB Leipzig, 3-1'lik skorla kazandı.

Leipzig, 39. dakikada Andre Silva ile penaltı vuruşundan faydalanamadı. Willi Orban, 39. dakikada Leipzig'i öne geçirdi.

Andre Silva, 59. dakikada bu kez fileleri havalandırdı.67. dakikada Sociedad, Martin Zubimendi ile farkı indirdi ancak 89. dakikada Emil Forsberg, turu Leipzig'e getiren golü attı.

2-2 biten ilk maç sonrası İspanya'da kazanan Leipzig, adını son 16 turuna yazdırdı.

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