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Leicester City, Ward'ı transfer etti

Leicester City, Liverpool'un kalecisi Ward'ı 4 yıllığına renklerine bağladı

Kaynak: AA
Leicester City, Ward'ı transfer etti
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20 Temmuz 2018 21:14
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, kaleci Danny Ward'ı transfer etti.

İngiliz ekibi, Liverpool'da forma giyen 25 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladığını internet sitesinden duyurdu. 

Leicester City'nin kasasından Ward'ın bonservisi için 12,5 milyon sterlin çıktığı basına yansıdı. 

Ward, Leicester City'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı dördüncü isim oldu. İngiliz temsilcisi daha önce Ricardo Pereira, Jonny Evans ve James Maddison'ı renklerine bağlamıştı. 

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