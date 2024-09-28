Lehmann'dan komşusunun garajına elektrikli testere ile saldırı!

Arsenal ve Alman Milli Takımı'nın eski kalecisi Jens Lehmann, komşusunun garajına testere kullanarak zarar verdiği için memleketi Starnberg'teki bir mahkeme tarafından 135 bin euro para cezasına çarptırıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Lehmann'dan komşusunun garajına elektrikli testere ile saldırı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Eylül 2024 16:52
Son güncelleme 28 Eylül 2024 16:59
Arsenal ve Alman Milli Takımı'nın eski kalecisi Jens Lehmann, sıra dışı bir olayla gündeme geldi.

Bild'de yer alan habere göre, Lehmann'nın komşusuyla sorun yaşadığı ve komşusunun garajına zarar verdiği kaydedildi.

Alman eski eldivenin, temmuz ayında komşusunun garajına bir elektrikli testereyle girip zarar verdiği belirtildi.

Lehmann'ın ayrıca bu saldırıyı gerçekleştirdiği esnada görüntülenmemek adına güvenlik kamerasını da kapatmak istediği ancak başarılı olamadığı aktarıldı.

Lehmann'ın yaşanan olayın ardından başlangıçta 420 bin euro ceza aldığı ancak bu rakamın temyizle 135 bin euro'ya düşürüldüğü belirtildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery