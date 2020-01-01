Legler: "Joel Embiid, 76ers'ı NBA Finalleri'ne çıkarabilir!"

NBA analisti Tim Legler, Philadelphia 76ers'ı NBA Finallerine götürmenin anahtarının, takımın yıldızı Joel Embiid olduğuna inandığını söyledi.



76ers, yeni başantrenör Doc Rivers ile genç ikilisinin birleşimini dört gözle bekleyecek. Ben Simmons ve Embiid'in büyük bir potansiyele ve yüksek bir tavana sahip olduğu düşüncesiyle, genel umudun, Rivers'ın bu ekibin bir sıçrama yapmasına yardım etmesi olacağı sanılıyor.



Birçok analist, 76ers'ın sahip olduğu büyük potansiyel hakkında pek çok kez konuşmuştu ve doğru hamlelerin yapılması ve oyuncuların potansiyellerini göstermeye başlamasıyla, ekibin ciddi bir tehdit olabileceği göz önünde bulunduruluyor.



Legler, 76ers'ın Final serisine çıkmasının anahtarının, Embiid olduğuna inandığını ve Rivers'ın, kendisini projesinin güçlü bir parçası olmaya ikna etmesi gerektiğini belirtti:



"Eğer Doc Rivers olsaydım, ona (Embiid) şunu satmaya çalışırdım: 'Dinle, sana şematik olarak yardımcı olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Burada işleri farklı şekilde yapacağız. Yapacağımız şeyi beğeneceksin. Takıma hayatının en iyi formunda gelerek ve o formda kalarak bana yardımcı olman gerekli. Ve kendini mümkün olduğunu bilmediğin bir rahatsızlık seviyesine zorlaman lazım. Senden ihtiyacım olan taahhüt budur.'



Kendisi tüm doğru şeyleri söyleyebilir. Asıl önemli olan, sezon boyunca nasıl ortaya çıkacağı ve kendini nasıl idare edeceğini görmemiz gerektiğidir. Kendisi bu takımı, kesinlikle Finaller'e çıkarabilir."



