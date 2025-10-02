02 Ekim
Legia Warszawa-Samsunspor
22:00
02 Ekim
Fenerbahçe-Nice
2-190'
02 Ekim
Aberdeen-Shakhtar
22:00
02 Ekim
Lech Poznan-Rapid Wien
4-190'
02 Ekim
Dynamo Kiev-C.Palace
0-290'
02 Ekim
Lausanne-Breidablik
3-089'
02 Ekim
FC Noah-Rijeka
1-090'
02 Ekim
Rayo Vallecano-KF Shkendija
2-0
02 Ekim
Brann-FC Utrecht
1-090'
02 Ekim
NK Celje-AEK Athens
22:00
02 Ekim
Omonia Nicosia-Mainz 05
0-190'
02 Ekim
Sparta Prag-Shamrock
22:00
02 Ekim
Slovan Bratislava-Strasbourg
22:00
02 Ekim
Rakow-U.Craiova
22:00
02 Ekim
AEK Larnaca-Alkmaar
22:00
02 Ekim
Shelbourne-Haecken
22:00
02 Ekim
Jagiellonia Bialystok-Hamrun Spartans
1-090'
02 Ekim
Lyon-RB Salzburg
22:00
02 Ekim
Panathinaikos-Go Ahead Eagles
1-290'
02 Ekim
Maccabi Tel Aviv-Dinamo Zagreb
22:00
02 Ekim
Basel-VfB Stuttgart
22:00
02 Ekim
N. Forest-FC Midtjylland
22:00
02 Ekim
Sturm Graz-Rangers
22:00
02 Ekim
Celta Vigo-PAOK
22:00
02 Ekim
Genk-Ferencvaros
22:00
02 Ekim
Feyenoord-Aston Villa
22:00
02 Ekim
FC Porto-FK Crvena Zvezda
22:00
02 Ekim
Roma-Lille
0-190'
02 Ekim
Viktoria Plzen-Malmö FF
3-089'
02 Ekim
Celtic-Braga
0-290'
02 Ekim
Ludogorets -Real Betis
0-289'
02 Ekim
FCSB-Young Boys
0-290'
02 Ekim
Bologna-Freiburg
1-190'
02 Ekim
Fiorentina-Sigma Olomouc
22:00

Legia Varşova - Samsunspor: 11'ler

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Polonya ekibi Legia Varşova'ya konuk olacak.

02 Ekim 2025 20:51
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk müsabakasında Polonya temsilcisi Legia Varşova'ya konuk olacak.

Polonya'nın başkenti Varşova'da Marshall Jozef Pilsudski Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşma, TRT 1 ve tabii platformundan canlı olarak yayımlanacak.

Müsabakada Fransa Futbol Federasyonundan Jeremie Pignard düdük çalacak. Pignard'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Aurelien Drouet ve Alexis Auger üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Marc Bollengier olacak.

11'LER

Legia Varşova: Tobiasz, Burch, Pankov, Jedrzejczyk, Vinagre, K. Urbanski, Augustyniak, W. Urbanski, Chodyna, Stojanovic, Colak.


Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil, Ntcham, Coulibaly, Holse, Musaba, Mouandilmadji.

Konferans Ligi'ne kadro bildirimden sonra transfer edilen Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın, kurallar gereği Legia Varşova maçında kadroda yer almayacak.

SAMSUNSPOR'DA SAKATLIKLAR CAN SIKIYOR

Karadeniz ekibinde Ebrima Ceesay, Emre Kılınç, Soner Aydoğdu, Bedirhan Çetin ve Afonso Sousa'nın sakatlıkları sürüyor. Tedavileri devam eden 5 oyuncu, Legia Varşova maçında görev yapamayacak.

Leiga Varşova karşılaşmasının Samsun'daki hazırlıklarını tamamlayan Samsunspor, özel uçakla Varşova'ya gidecek. Bu akşam saatlerinde maçın oynanacağı statta ter idmanı yapacak Karadeniz temsilcisi, maç saatini beklemeye başlayacak.

AVRUPA MÜCADELESİNE PANATHINAIKOS İLE BAŞLADI

Avrupa mücadelesine UEFA Avrupa Ligi play-off turunda başlayan Samsunspor, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile oynadığı karşılaşmalarda istediğini elde edemedi.

İlk maçta rakibine 2-1 mağlup olan Samsunspor, rövanş mücadelesini de 0-0 berabere tamamlayarak Avrupa Ligi'nden elendi ve yoluna Konferans Ligi'nde devam etti.

Samsunspor, Konferans Ligi'nde ayrıca Dinamo Kiev (Ukrayna), AEK (Yunanistan), Mainz (Almanya), Hamrun Spartans (Malta) ve Breidablik (İzlanda) ile karşı karşıya gelecek.

13. KEZ AVRUPA'DA SAHNEDE

UEFA Konferans Ligi grup aşamasının ilk karşılaşmasında Polonya'nın Legia Varşova takımına konuk olacak Samsunspor, Avrupa kupalarında 13. kez sahaya çıkacak.

Karadeniz temsilcisi, UEFA'nın organize ettiği Avrupa kupalarına üçüncü kez katılma başarısı gösterdi.

Samsun ekibi 2 kez İntertoto Kupası'nda boy gösterirken, bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde sahne alacak.

Samsun ekibi, 1996-1997 sezonunda ligi 9. sırada tamamlayarak ilk kez UEFA Intertoto Kupası'na katılma başarısı gösterdi.

Samsunspor, grup maçlarında Odense'yi 2-0, Kaunas'ı 1-0 ve Leiftur'u 3-0 yenerken, Amburgo'ya 3-1 yenilerek grupta ikinci sırada yer aldı ve kupadan elendi.

1997-1998 sezonunda ligi 5. sırada bitirerek tekrar Intertoto Kupası'na katılma hakkı kazanan kırmızı-beyazlılar, eleme usulü oynanan kupanın ilk maçında Lyngby'i sahasında 3-0 mağlup etti.

Deplasmanda 3-1 yenilmesine rağmen tur atlayan Samsunspor, 2. turda İngiliz takımı Crystal Palace'yi her iki maçta 2-0 yenip yarı finalde Alman ekibi Werder Bremen'in rakibi oldu.

Samsunspor, Werder Bremen'e her iki maçta da 3-0 yenilerek elendi.

Geçen sezonda ligi 3. sırada bitirerek 27 yıl sonra yeniden Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanan kırmızı-beyazlı takım, Avrupa Ligi play-off turunda Yunan temsilcisi Panathinaikos FC ile karşılaştı. İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden Samsun temsilcisi, sahasında ise 0-0 berabere kaldı.

Avrupa kupalarında çıktığı 12 maçta 6 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Samsunspor, bu müsabakalarda 16 gol atma başarısı gösterirken, kalesinde 14 gol gördü.

Alman teknik direktör Thomas Reis önderliğinde 2024-2025'te başarılı bir sezon geçiren Samsunspor, ilk kez katıldığı UEFA Konferans Ligi grup aşamasında 2 Ekim Perşembe günü Polonya'nın Legia Varşova takımıyla karşılaşacak.

