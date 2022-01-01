LeBron, Westbrook ile 'özel diyaloğunu' paylaşmadı

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, bu sezon düşüşte olan takım arkadaşı Russell Westbrook ile özel olarak konuştuğunu belirtti.



Westbrook, yaz döneminde Lakers'a takas edilmesinin ardından beklendiği gibi performans gösterememesinin ardından son birkaç aydır eleştiri oklarının hedefi olmuştu.



Dün gece Portland Trail Blazers'a karşı Westbrook'suz oynayan Lakers, yine de maçı 105-107 kaybetmişti.



Maçtan sonra Westbrook'un son zamanlarda yaşadığı sıkıntılar hakkında konuşan LeBron, Russ bu konuda ile özel olarak görüştüğünü açıklarken, görüşmenin ayrıntılarını açıklamak istemediğini kaydetti:



"Russ daha iyi olmak ve sahada bizimle beraber olabileceği bir pozisyonda bulunmak istiyor. Kariyerinde daha önce de yaptığı gibi, bu takıma liderlik etmek istiyor. İnsanlara şampiyonluk kazanabilecek bir takıma ait olduğunu kanıtlamayı arzu ediyor. Ama bunlar benim tahminlerim.



Size aramızdaki diyaloğumuzu tam olarak anlatmayacağım ama dediğim gibi, benim tahminlerim bu şekilde. Çünkü onun nasıl biri olduğunu biliyorum. Hepimizin burada ne için bulunduğunu anladığını da biliyorum. Sezonun üçte ikisinde işler istediğimiz şekilde yürümemişti."



Westbrook'un Lakers ile ilişkisi hakkında zaman içinde birçok spekülasyon yapılmıştı. Takımın Milwaukee Bucks'a karşı oynadığı maçın ardından Russ'ın LeBron ve Anthony Davis'i teselli ettiği görülmüş, bu hareket birçok taraftar tarafından alay konusu olmuştu.



Maçtan sonra Westbrook, ikiliye oyunda onlara yardımcı olmayı dilediğini söylemiş, ayrıca başantrenör Frank Vogel'ın son çeyrekte kendisini kenarda tutma kararını eleştirmiş, bu durumun ritmini önemli ölçüde etkilediğini belirtmişti.



