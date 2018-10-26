LeBron, izlemeye gelen Kobe'yi farketmiş: "Tabii ki gördüm"

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LeBron James'in Los Angeles Lakers formasıyla yaptığı ilk triple-double'ı, geçtiğimiz gece tanıdık bir isim, Kobe Bryant da saha kenarından izledi.LeBron'un performansına bayıldığını belirten Kobe, kendisini bir Laker olarak ilk kez izlemenin nasıl bir his olduğundan şöyle bahsetti:LeBron ise, bir Laker olarak Staples Center'daki ilk galibiyetinden dolayı hissettiklerini şu şekilde açıkladı:LeBron, karşılaşmaya Kobe'nin de izleyici olarak geldiğini farkedip farketmediği sorulduğunda yanıtı şu oldu:LeBron, karşılaşmayı 28 sayı, 11 ribaund ve 11 asistle tamamlamış ve Lakers'ı Nuggets karşısında 121-114 galibiyete ulaştırmıştı.