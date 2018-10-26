LeBron, izlemeye gelen Kobe'yi farketmiş: "Tabii ki gördüm"

LeBron James'in Los Angeles Lakers formasıyla yaptığı ilk triple-double'ı, geçtiğimiz gece tanıdık bir isim, Kobe Bryant da saha kenarından izledi.
LeBron'un performansına bayıldığını belirten Kobe, kendisini bir Laker olarak ilk kez izlemenin nasıl bir his olduğundan şöyle bahsetti: "Muazzamdı. Bu binada olmak, taraftarları ve enerjinin geri geldiğini görmek harikaydı."
LeBron ise, bir Laker olarak Staples Center'daki ilk galibiyetinden dolayı hissettiklerini şu şekilde açıkladı: "Bir Laker olarak ilk ev galibiyetim ve triple-double'ım oldu. Bireysel olarak iyi bir şey yapıp bunu takımın galibiyetine yansıttığınızda, benim için önemli olan budur. Galibiyetle sonuçlanması."
LeBron, karşılaşmaya Kobe'nin de izleyici olarak geldiğini farkedip farketmediği sorulduğunda yanıtı şu oldu: "Tabii ki. Saha kenarında kendisini, tüm zamanların en iyi Laker'larından birini otururken gördüm. Bu organizasyon için 20+ yıl yaptıkları hayranlık uyandırıcı. Ona karşı onca sene rekabet ettikten sonra şimdi aynı formayı paylaşıyor olmak benim için çok özel."
LeBron, karşılaşmayı 28 sayı, 11 ribaund ve 11 asistle tamamlamış ve Lakers'ı Nuggets karşısında 121-114 galibiyete ulaştırmıştı.