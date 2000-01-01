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LeBron: "Evimi ve ailemi çok özledim..."

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Orlando'daki Walt Disney World'e geldiğinden beri, evini çok özlediğini itiraf etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Orlando'daki Walt Disney World'e geldiğinden beri, evini çok özlediğini itiraf etti.

LeBron, "Ailemi çok özlüyorum. Eşim, çocuklarım, annem, vb. Bu büyük bir zorluk." şeklinde konuştu.

2019-20 NBA sezonunun Ekim ortasında sona ermesi planlanıyor, bu yüzden James, eşi Savannah ve çocukları Bronny, Bryce ve Zhuri'nin yanına, L.A.'e geri dönmesi biraz zaman alabilir. James, playofflar sırasında genellikle sosyal medyadan uzak duruyor, ancak ailesine bağlı kalmak ve platformunu sosyal adalet konularını vurgulamak için kullanmak istediğinden ötürü, bu yıl böyle olmayacağını söylemişti.

Lakers, on yıldan sonra ilk kez, Batı Konferansı playofflarında 1. sırayı garantilemişti.


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