Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Stephen Curry ve Allen Iverson'ın şimdiye dek gördüğü en büyük etki yaratan NBA oyuncuları olduğunu söyledi.



Eski NBA oyuncusu JJ Redick ile yeni podcast'leri 'Mind the Game'de konuşan James, hem Iverson hem de Curry'nin zorluklara nasıl meydan okuduğuna ve ne kadar etkili olduklarına değindi.



Artık son çeyreklerde neden ilk beş oyuncularının kenara alınmadığı konusu üzerine tartışan James, NBA'de "hiçbir skor liderliğinin güvende olmadığına" dair anlatının Curry'den kaynaklı olduğunu belirtti:



"Sanırım 2008-09 sezonunda lige gelen Golden State'teki o açık tenli küçük herif tüm bu anlatıyı değiştiren kişiydi. 'Hiçbir skor liderliği güvende değildir' anlatısını tek başına değiştirdi. Steph ve Allen Iverson, basketbolu izlemeye ve araştırmaya başladığımdan beri gördüğüm en etkili iki isim.



Allen Iverson ve Steph o kadar kendinizden bir şeyler bulabileceğiniz insanlardı ki, çocuklar da onlar gibi olabileceklerini düşündüler. Boyları kısa olduğu için çoğu zaman göz ardı edilen kişilerdi.



Bir tarafta inanılmaz crossover'ları olan, örgülü saçlı ve kolunda uzun bandıyla Iverson var. Allen Iverson yüzünden artık herkes kol bandı takıyor ve o da içeride hangi uzun olursa olsun, hepsinin üzerine gidip sayı bulan bir adamdı.



Öbür tarafta Empire State Binası'nın üzerinden şut sokan Steph var. Bu ikisi, oyunu değiştirme bazında ve çocukların her gece izlemek istedikleri oyuncular olmaları bakımından en etkili iki kişiydi."



Iverson en parlak döneminde kültürel bir fenomendi ve bu sadece sahadaki performansından değil, saha dışındaki tarzından da kaynaklanıyordu. Tipik bir NBA yıldızının kalıplarına uymayan AI, bu konuda herhangi bir pişmanlık da duymuyordu.



Curry ise tarihin en iyi şutörü olarak, bu dönemde basketbol oyununun oynanma şeklini temelden değiştiren isim oldu. Üç sayılık atışların yükselişi ve hücumların savunulma biçimleri, tamamen Curry'nin yarattığı etkiyle değişmişti.





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