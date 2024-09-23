Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James, oğlu Bronny'nin Lakers ile antrenman yapmasını izlerken "dikkatinin dağıldığını" söyledi.



Lakers yıldızı, "GoJo and Golic" podcasti'nde oğluyla ilk antrenman deneyimini anlattı ve birkaç kez Bronny'yi izlerken dikkatinin dağıldığını itiraf etti:



"Geçen hafta tekrardan hep beraber oynamaya başladık ve Bronny ile profesyonel anlamda ilk kez aynı sahada antrenman yapma tecrübemi yaşadım. Birkaç kez dikkatimin dağıldığı olmuştu ve sahada böyle şeylere hiç alışkın değilimdir. Kenarda otururken sadece onu seyrettiğim zamanlar oldu. Kendim adına inanılmaz bir yıl olacak ve onun için de umarım öyle olur."



Lakers, Bronny'yi 2024 NBA Draftı'nda 55. sıradan seçerek, NBA tarihinin ilk baba-oğul ikilisini bir araya getirmiş oldu.



