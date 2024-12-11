Karşıyaka deplasmanda kayıp

Santiago Martin Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği 25-17 önde kapatan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 46-40 önde girdi.
İkinci yarıda farkı açan La Laguna Tenerife, final periyoduna 13 sayılık üstünlükle girmeyi başardı: 68-55.
Son çeyrekte Karşıyaka, Errick McCollum'la farkı eritse de İspanya ekibi sahadan 85-82'lik skorla galip ayrıldı.
Karşıyaka, grupta ikinci kez yenildi. La Laguna Tenerife ise 5. maçında da galibiyetle ayrıldı.
İkinci yarıda farkı açan La Laguna Tenerife, final periyoduna 13 sayılık üstünlükle girmeyi başardı: 68-55.
Son çeyrekte Karşıyaka, Errick McCollum'la farkı eritse de İspanya ekibi sahadan 85-82'lik skorla galip ayrıldı.
Karşıyaka, grupta ikinci kez yenildi. La Laguna Tenerife ise 5. maçında da galibiyetle ayrıldı.