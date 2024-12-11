Karşıyaka deplasmanda kayıp

Santiago Martin Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği 25-17 önde kapatan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 46-40 önde girdi.



İkinci yarıda farkı açan La Laguna Tenerife, final periyoduna 13 sayılık üstünlükle girmeyi başardı: 68-55.



Son çeyrekte Karşıyaka, Errick McCollum'la farkı eritse de İspanya ekibi sahadan 85-82'lik skorla galip ayrıldı.



Karşıyaka, grupta ikinci kez yenildi. La Laguna Tenerife ise 5. maçında da galibiyetle ayrıldı.

