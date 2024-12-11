Karşıyaka deplasmanda kayıp

Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında Karşıyaka, İspanya'nın La Laguna Tenerife takımına deplasmanda 85-82 yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Karşıyaka deplasmanda kayıp
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11 Aralık 2024 01:18
Son güncelleme 11 Aralık 2024 01:21
Santiago Martin Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği 25-17 önde kapatan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 46-40 önde girdi.

İkinci yarıda farkı açan La Laguna Tenerife, final periyoduna 13 sayılık üstünlükle girmeyi başardı: 68-55.

Son çeyrekte Karşıyaka, Errick McCollum'la farkı eritse de İspanya ekibi sahadan 85-82'lik skorla galip ayrıldı.

Karşıyaka, grupta ikinci kez yenildi. La Laguna Tenerife ise 5. maçında da galibiyetle ayrıldı.
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