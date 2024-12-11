Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta yapılan 9 maçla başladı.



İngiliz ekibi Liverpool, deplasmanda İspanya temsilcisi Girona'yı 1-0 yenerek 6'da 6 yaptı ve liderliğini sürdürerek üst turu garantileyen ilk takım oldu.



Milli futbolcu Arda Güler'in 87. dakikada oyuna girdiği maçta son şampiyon Real Madrid, İtalya'da Atalanta'yı 3-2 yendi.



Bir diğer milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 66 dakika sahada kaldığı maçta Inter, deplasmanda Bayer Leverkusen'e 1-0 kaybetti.



Ligde alınan sonuçlar şöyle:



Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Celtic (İskoçya): 0-0



Girona (İspanya)-Liverpool (İngiltere): 0-1



Leipzig (Almanya)-Aston Villa (İngiltere): 2-3



Bayer Leverkusen (Almanya)-Inter (İtalya): 1-0



Atalanta (İtalya)-Real Madrid (İspanya): 2-3



Club Brugge (Belçika)-Sporting Lizbon (Portekiz): 2-1



Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Bayern Münih (Almanya): 1-5



Salzburg (Avusturya)-PSG (Fransa): 0-3



Brest (Fransa)-PSV (Hollanda): 1-0



