Larin, Club Brugge'da sonunda siftah yaptı

Sezon başında Beşiktaş ile sözleşme yenilemeyip Belçika'nın Club Brugge takımına imza atan Cyle Larin, yeni takımındaki uzun süren gol orucunu bozdu.



Belçika ekibiyle bu sezon 8 maçta yalnızca 181 dakika forma şansı bulan ve gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan Kanadalı oyuncu, Club Brugge'un RFC Seraing ile oynadığı maçın 52. dakikasında attığı golle takımını öne geçirmeyi başardı ve yeni sezondaki ilk golünü atmış oldu.



2018 yılında Beşiktaş'a transfer olan Larin, Siyah-beyazlı formayla çıktığı 109 resmi maçta 39 gol 8 asistlik performans göstermişti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ