Lampard: 'Turu geçeceğimize inanıyorum'

Chelsea teknik direktörü Frank Lampard, Real Madrid mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.



Takımın başında geçen haftasonu ilk maçına çıkan Lampard, Real Madrid karşısında da devam eden özgüven problemlerini yenmeleri gerektiğini belirterek rövanşta 2-0'lık skoru çevirebileceklerine inandığını belirtti.



Lampard'ın maç sonu açıklamaları şöyle: "10 kişiyle yaptıklarımızdan gurur duyuyorum. Takımda biraz özgüven eksikliği var. Oyuncuların ne kadar iyi ve kaliteli olduklarının farkına varmaları gerekiyor. Real Madrid mükemmel bir takım ama Stamford Bridge'de özel bir geri dönüş yapabiliriz, inanıyorum"



ANCELOTTI: "DAHA FAZLASINI İSTİYORUM"



Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti ise Chelsea galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada rövanşta takımından daha yüksek bir performans beklediğini açıkladı.



Ancelotti'nin açıklamaları şöyle: "Yarı finale ulaşmak için en az bu maçtaki performansımızı göstermek zorundayız. Chelsea çok iyi bir takım ve bazı anlarda zorlandığımızı söylemeliyim. Kırmızı karta kadar topu geri kazanmak için çok çaba sarf ettik. Rövanşta takımdan fazlasını istiyorum"





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