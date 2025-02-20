Lamine Yamal: "Real Madrid asla olmaz"

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, Real Madrid'e transfer ihtimali hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Lamine Yamal: 'Real Madrid asla olmaz'
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20 Şubat 2025 15:22

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın formasını giyen İspanyol futbolcu Lamine Yamal, flaş bir itirafta bulundu.

Henüz 17 yaşında olmasına rağmen sahadaki yeteneğiyle dikkatleri üzerine çeken Yamal, ezeli rakip Real Madrid'e transfer ihtimalini kesin bir dille reddetti.

Barcelona'nın genç yıldızı, kendisine yöneltilen "Real Madrid size bir teklif yapsa ne olur?" sorusuna verdiği yanıtta "Asla! Hayır! Real Madrid asla olmaz!" ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI

Bu sezon Barcelona formasıyla 32 maça çıkan Yamal, 11 gol 15 asistlik performans sergiledi.


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