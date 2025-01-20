LaLiga'da zirvenin yeni sahibi Real Madrid oldu

Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga) ve İtalya'daki (Serie A) maçlara hafta sonu devam edildi.
İspanya'da Real Madrid, İngiltere'de Liverpool, İtalya'da Napoli, Almanya'da Bayern Münih ve Fransa'da Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.
- Real Madrid liderliği ele geçirdi
Real Madrid, evinde henüz ilk dakikada geri düştüğü maçta Las Palmas'ı Kylian Mbappe (2), Brahim Diaz ve Rodrygo'nun golleriyle 4-1 yendi.
Madrid ekibinde milli futbolcu Arda Güler, 76. dakikada oyuna girdi.
Leganes deplasmanında 1-0 yenilen Atletico Madrid'in 8 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Barcelona, Getafe'ye konuk olduğu maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak üst üste 4. kez puan kaybetti. Ev sahibi takımda milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, yedekler arasında yer aldı.
Zirve yarışından kopmayan Athletic Bilbao ise deplasmanda Celta Vigo'yu 2-1 mağlup etti.
Ligde 20 hafta sonunda 46 puan toplayan Real Madrid, liderliğe yükseldi. Atletico Madrid 44, Barcelona ve Athletic Bilbao ise 39'ar puanla Real Madrid'i takip etti.
- Liverpool zirvede avantajını korudu
Premier Lig'de Liverpool, Brentford deplasmanında Darwin Nunez'in uzatma dakikalarında attığı gollerle 2-0 kazandı.
Zirve takipçilerinden Arsenal, sahasında Aston Villa ile 2-2 berabere kaldı, sezonun sürpriz takımı Nottingham Forest ise evinde Southampton'ı 3-2 yendi.
Ipswich Town deplasmanında 6-0 galip gelen son şampiyon Manchester City, son 4 haftada üçüncü galibiyetini aldı.
Manchester United, evinde Brighton'a 3-1 yenildi ve son 6 haftada 4. mağlubiyetini yaşadı.
Ligin 22. haftasında bir maçı eksik Liverpool, 50 puanla liderliğini sürdürdü. Liverpool'un ardından Arsenal ve Nottingham Forest 44'er, Manchester City ve Newcastle United 38'er puanla sıralandı.
- Napoli maç fazlasıyla zirvede
Serie A'da lider Napoli, deplasmanda Atalanta'yı Matteo Politano, Scott McTominay ve Romelu Lukaku'nun golleriyle 3-2 yenerek arka arkaya 6. galibiyetini aldı.
Atalanta ise ligdeki art arda 11 galibiyetin ardından üst üste 4. kez puan kaybı yaşadı ve zirveden uzaklaştı.
Son şampiyon Inter, sahasında Empoli'yi 3-1 yendi. Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.
Haftanın öne çıkan mücadelesinde Juventus, evinde Milan'ı 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekipte milli futbolcu Kenan Yıldız, sakatlığının ardından ikinci yarının başında oyundan alındı.
Roma ise sahasında Genoa'yı 3-1'lik skorla geçti. Ev sahibi takımda milli oyuncu Zeki Çelik, 75. dakikada oyuna girdi.
Ligin 21. haftasında Napoli, 50 puan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğunda yer aldı. Napoli'yi bir maç eksiği bulunan Inter 47 ve Atalanta 43 puanla izledi.
- Bayern Münih'ten üst üste 4. galibiyet
Bundesliga'da lider Bayern Münih, sahasında Wolfsburg'u Leon Goretzka (2) ve Michael Olise'nin golleriyle 3-2 yenerek üst üste 4. kez kazandı.
Son şampiyon Bayer Leverkusen, evinde Borussia Mönchengladbach'ı 3-1 mağlup etti ve peş peşe 8. galibiyetine ulaştı.
Zirve takipçilerinden Eintracht Frankfurt, Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund'u konuk ettiği mücadelede 2-0 galip geldi. Ev sahibi takımda milli oyuncu Can Uzun, 87. dakikada oyuna dahil oldu.
Eintracht Frankfurt, art arda üçüncü galibiyetini alırken arka arkaya üçüncü mağlubiyetini yaşayan Borussia Dortmund'da kötü gidişat sürdü.
Ligde 18. hafta sonunda 45 puan toplayan Bayern Münih, Bayer Leverkusen (41) ve Eintracht Frankfurt'un (36) önünde liderliğini sürdürdü.
- PSG art arda 4. kez kazandı
Ligue 1'de lider PSG, 1-0 geri düştüğü Lens deplasmanında Fabian Ruiz ve Bradley Barcola'nın golleriyle 2-1 kazanarak art arda 4. galibiyetini aldı.
Zirveyi takip eden takımlardan Olimpik Marsilya, evinde Strasbourg ile 1-1 berabere kaldı.
Lille ise Nice'i konuk ettiği karşılaşmayı 2-1 kazanarak 3 hafta sonra galip geldi.
Namağlup PSG'nin 18 hafta sonunda 46 puanla lider olduğu Ligue 1'de Marsilya 37 ve Lille 32 puan topladı.
LaLiga'da zirvenin yeni sahibi Real Madrid oldu
Real Madrid, Atletico Madrid'in mağlup olduğu haftada Las Palmas'ı 4-1 yenerek liderliği ele geçirdi.
Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga) ve İtalya'daki (Serie A) maçlara hafta sonu devam edildi.
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