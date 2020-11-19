Lakers, Quinn Cook ile tekrar anlaştı

The Athletic'den Shams Charania'ya göre, Quinn Cook'un Los Angeles Lakers'a dönmeyi kabul ettiği bildirildi.



Golden State Warriors'ta geçirdiği iki yılın ardından 2019 yaz döneminde Los Angeles ile serbest oyuncu olarak sözleşme imzalamış olan Cook, önceki sezon Lakers için önemli bir rol oynamamıştı.



27 yaşındaki oyuncu, 44 normal sezon maçında (maç başına 11.5 dakika) 5.1 sayı, 1.2 ribaund ve 1.1 asist ortalamaları yakalamış ve ardından takımın playoff koşusu sırasında, toplamda sadece 24 dakika sahada kalmıştı.



19 Kasım 2020'de, Lakers Cook'u serbest bırakmıştı.



