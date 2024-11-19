Los Angeles Lakers'ın, takım tarihinin en efsanevi figürlerinden biri olan Pat Riley'nin heykelini dikmeye karar verdiği bildirildi.



Şu anda 79 yaşında olan ve Miami Heat'in basketbol operasyonlarının başkanlığı görevini yapan Riley, 1980'li yıllarda Lakers'ın 'Showtime' döneminde koçluk yapmış, organizasyonu yedi sezonda dört NBA şampiyonluğuna taşımıştı.



Riley ayrıca 1980'de şampiyonluğu kazanan Paul Westhead'in Lakers koçluk ekibinde yardımcı antrenör görevini yapmıştı.



1988 yılında, 1965-66 sezonundaki Boston Celtics'in efsane koçu Red Auerbach'tan bu yana üst üste şampiyonluk kazanan ilk koç olan Riley, bir sene öncesinde Lakers'ın 1987 şampiyonluk töreninde verdiği sözü yerine getirmişti.



Riley ayrıca 1971-72 sezonunda, Lakers ile oyuncu olarak geçirdiği ikinci sezonda da şampiyonluk kazanmıştı. Şutör gard pozisyonunda görev alan Riley, New York Knicks'e karşı 1972 NBA Finalleri'nde takımın en çok kullanılan yedeği olmuş, maç başına 16,2 dakika oynamış ve beş karşılaşmada ortalama 5.0 sayı üreterek Lakers'ın 18 yıllık şampiyonluk kuraklığını sona erdirmesine yardımcı olmuştu.



