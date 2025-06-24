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Lakers, John Collins iddialarını reddetti

Los Angeles Lakers, Utah Jazz'ın forveti John Collins ile ilgilendiklerine dair çıkan haberleri yalanladı.

calendar 24 Haziran 2025 15:30
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Lakers, John Collins iddialarını reddetti
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Los Angeles Lakers, Utah Jazz'ın forveti John Collins ile ilgilendiklerine dair çıkan haberleri yalanladı.

NBA muhabiri Marc Stein'in Substack platformunda aktardığına göre, Collins'in Lakers'a takas edileceğine dair söylentiler gerçeği yansıtmıyor. Stein, bu spekülasyonların Utah'ın pivotu Walker Kessler'i takasa kapattığı yönündeki haberlerle bağlantılı şekilde çıktığını ancak "Lakers'ın Collins'in potansiyel alıcısı olarak gösterilmesi yanlış bir yorumdur" dedi.

Collins, 2024-25 sezonunda 40 maçta 19.0 sayı, 8.2 ribaund ve %39.9 üçlük isabetiyle etkili bir performans sergiledi. 2025-26 sezonu için 26.6 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu bulunuyor.


Jazz, Batı Konferansı'nı 17–65'lik dereceyle son sırada tamamlarken, Collins takımın en olumlu noktalarından biri olarak öne çıktı. Ancak Lakers, oyuncuyla ilgilenmediğini açıkça belirtti.

Los Angeles, sezonu 50 galibiyetle bitirmesine rağmen ilk turda Minnesota Timberwolves'a elenerek büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Şubat ayında Luka Doncic'in Dallas'tan takasla alınmasıyla büyük bir adım atan Lakers, Maxi Kleber ve Markieff Morris'i de kadroya katmıştı.

Collins'in yaz döneminde başka takımların gündemine gelmesi bekleniyor.


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