Los Angeles Lakers organizasyonu içinde, başlangıçta Russell Westbrook'u kadroya katma konusunda "güçlü bir anlaşmazlık" olduğu iddia edildi.



Dün gece Lakers, Kyle Kuzma, Montrezl Harrell, Kentavious Caldwell-Pope ve NBA Draftı'ndaki 22. seçim karşılığında, Washington Wizards'tan Westbrook'u almak üzere anlaşmaya varmıştı.



Pek çok L.A. taraftarı bu konuda heyecanını zaptedemiyor olsa da, CBS Sports'tan Bill Reiter tarafından hazırlanan bir rapora göre, Lakers yönetimindeki herkes Russ'ın takası konusunda pek "heyecanlı" değildi:



"O organizasyon içinde, Russell Westbrook'un Draft hakları ve şu anda Washington'a giden oyuncularla takas edilmesi gereken adam olup olmadığı konusunda güçlü bir anlaşmazlık vardı.



Lakers bünyesinden, Westbrook takası konusunda pek heyecan duymayan bir kaynakla görüşmüştüm. Bana, Westbrook ilginç bir eşleşme olsa da, Rob Pelinka'nın yıldız oyuncuların gücüne olan inancının ve Westbrook'un muazzam özgeçmişinin, Lakers'ın ihtiyaç duyduğu şey olacağına inandığını söylemişti."



RUSS, LAKERS İÇİN "HEVESLİYDİ"



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Russ, memleketindeki bir takıma katılma konusunda "hevesliydi" ve böylece anlaşma hızla sonuçlanmıştı.



